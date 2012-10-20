Школярі отруїлися рибою в їдальні

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, хід слідства у справі(ч.1 ст.325 КК України) взято на контроль прокуратурою Дніпропетровської області.

Кримінальну справу порушено за результатами перевірки, проведеної прокуратурою Солонянського району із залученням працівників Головного управління держсанепідслужби та Головного управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 жовтня у Дніпропетровській області госпіталізовано 8 учнів Солонянської середньої школи. За словами головлікаря Солонянської районної лікарні Олександра Мазурика, всього протягом двох днів до лікарні звернулися 20 учнів зі скаргами на слабкість, блювоту й діарею.

За словами головлікаря, найбільш вірогідною причиною нездужання дітей є ентеровірусна інфекція. Водночас батьки школярів підозрюють, що причиною поганого самопочуття дітей стала риба, яку вони їли в шкільній їдальні.