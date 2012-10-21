У «Караванського стрілка» знайшлися послідовники в Росії

Про цеРІА "Новости" повідомили в ГУ МВС РФ.

"Увечері в суботу кілька невідомих спробували увійти в ТЦ, однак при проходженні через металодетектор спрацював сигнал", - відзначили в прес-службі.

Охоронець на вході спробував перевірити молодих людей, але один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив у нього. За словами співрозмовника, після інциденту чоловіки скочили в автомобіль і втекли.