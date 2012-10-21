В Одесі затримали підполковника і капітана ЗСУ із двома ящиками набоїв

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «співробітники Державтоінспекції зупинили автомобіль «Деу» під управлінням 36-річного підполковника. Під час огляду багажного відділення було виявлено два цинкові ящики з патронами (880 штук) калібру 7,62 мм. Як пасажир у автомобілі перебував 30-річний капітан - помічник начальника служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини, що розташована у селищі Чорноморське Комінтернівського району Одеської області».

Згідно з даними проведеної експертизи, вилучені боєприпаси придатні для використання і є патронами до нарізної вогнепальної зброї.

Матеріали, пов'язані із затриманням офіцерів, передані до прокуратури Південного регіону з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері.