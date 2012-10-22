На Майдані в день виборів годуватимуть кашею
У Києві 28 жовтня відзначатимуть День визволення України від фашистських загарбників.
У Києві 28 жовтня з нагоди відзначення 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників на Хрещатику та Майдані Незалежності відбудуться народні гуляння.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Так, у ці вихідні кияни і гості міста зможуть побачити виставку-презентацію військової техніки часів Великої Вітчизняної війни на вулицях Інститутській, Хрещатик та Майдані Незалежності.
Безпосередньо 28 жовтня відбудеться Ритуал Пам’яті з покладанням квітів до могили Невідомого солдата та пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації І.Кожедубу.
Також з 10.00 до 19.00 на головній вулиці та площі столиці лунатимуть музичні твори та пісні років Великої Вітчизняної війни.
Крім того, на Майдані Незалежності ветеранів пригощатимуть «солдатською кашею», а також їх вітатимуть оркестр та самодіяльні колективи.
«Вшанування історичного подвигу народу у боротьбі проти фашистських загарбників – це дієвий спосіб патріотичного виховання нашої молоді. Збереження пам’яті про полеглих при визволенні України стане прикладом для юнацтва, і ми сподіваємося, що і мотивацією до виконання конституційного обов’язку молодих громадян», – зазначила начальник Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Ірина Голубєва.
***День визволення України від фашистських загарбників відзначається щорічно 28 жовтня.
Це свято встановлено в Україні згідно з Указом Президента від 20 жовтня 2009 року № 836/2009 «з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні».