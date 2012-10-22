На Майдані в день виборів годуватимуть кашею

У Києві 28 жовтня з нагоди відзначення 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників на Хрещатику та Майдані Незалежності відбудуться народні гуляння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, у ці вихідні кияни і гості міста зможуть побачити виставку-презентацію військової техніки часів Великої Вітчизняної війни на вулицях Інститутській, Хрещатик та Майдані Незалежності.

Безпосередньо 28 жовтня відбудеться Ритуал Пам’яті з покладанням квітів до могили Невідомого солдата та пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації І.Кожедубу.

Також з 10.00 до 19.00 на головній вулиці та площі столиці лунатимуть музичні твори та пісні років Великої Вітчизняної війни.

Крім того, на Майдані Незалежності ветеранів пригощатимуть «солдатською кашею», а також їх вітатимуть оркестр та самодіяльні колективи.

«Вшанування історичного подвигу народу у боротьбі проти фашистських загарбників – це дієвий спосіб патріотичного виховання нашої молоді. Збереження пам’яті про полеглих при визволенні України стане прикладом для юнацтва, і ми сподіваємося, що і мотивацією до виконання конституційного обов’язку молодих громадян», – зазначила начальник Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Ірина Голубєва.

***День визволення України від фашистських загарбників відзначається щорічно 28 жовтня.

Це свято встановлено в Україні згідно з Указом Президента від 20 жовтня 2009 року № 836/2009 «з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні».