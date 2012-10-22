У Росії зіткнулися два українські авто: одна людина загинула і восьмеро поранені

20 жовтня о 20.55 за місцевим часом у Севському районі Брянської області Росії сталася ДТП за участю мікроавтобуса „Мерседес”, у якому перебували 10 осіб, і вантажівки „Рено”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, за даними Посольства України у РФ, в результаті ДТП один громадянин загинув і восьмеро отримали поранення середньої тяжкості. Постраждалі госпіталізовані у лікарні Брянської області.

Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху водієм мікроавтобуса (перевищення швидкості в несприятливих погодних умовах).

Обидва транспортні засоби мають українські реєстраційні номери.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в РФ та у Департаменті консульської служби МЗС.