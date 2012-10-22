Цього тижня в Україні випаде перший сніг

13:54, 22 жовтня 2012
Суспільство
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Із 26 жовтня в Україні очікується різке похолодання зі снігом та сильним вітром, що триватиме орієнтовно до 1 листопада, після чого знову потеплішає до 7-12 градусів тепла.

Кульбіда розповів про різке похолодання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Зокрема, за його словами, такий спокійний характер погоди, який є на сьогодні в Україні, збережеться ще впродовж 23-25 жовтня, але 23 і 24 жовтня вже пройдуть невеликі дощі на півночі країни. Очікується, що до 25 жовтня температура вночі буде 3-8 градусів тепла, на півдні - до 13 градусів тепла, денна температур – 10-15 градусів тепла.

Однак з 26 жовтня очікується різка зміна погодних умов через переміщення з Балканського регіону на територію України холодного арктичного повітря. Прогнозується, що погіршення погодних умов розпочнеться з західних областей України, де 26 жовтня пройдуть дощі, які перейдуть в мокрий сніг, і температура вдень опуститься до 4-10 градусів тепла, в той час як на решті території України ще зберігатиметься 11-16 градусів тепла.

Впродовж 27-28 жовтня похолодання пошириться на всю територію України за винятком Криму та Приазов’я, і температура вночі опуститься до 0-5 градусів морозу, а вдень – 1-6 градусів тепла.

При цьому передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні вони будуть в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, півдні Київської області, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. В даних регіонах можливе навіть утворення снігового покриву, сказав М.Кульбіда. Водночас сніг не очікується в Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, додав він.

Також, за словами М.Кульбіди, опади в Україні супроводжуватимуться штормовими вітрами 15-20 метрів на секунду.

29-30 жовтня синоптики прогнозують послаблення опадів, а вже з 1 листопада - суттєве підвищення температури повітря.

«За нашими оцінками, починаючи вже з 1 листопада, особливо 2-3 листопада, можна очікувати підвищення температури достатньо суттєве», - зазначив М.Кульбіда.

За його словами, з перших чисел листопада температура вночі підніметься до 4-9 градусів тепла, вдень – до плюс 7-12 градусів.

Що стосується Києва, то, за словами керівника Гідрометцентру, похолодання в столиці розпочнеться з 26 жовтня. Воно супроводжуватиметься дощем і вітром. Опади у вигляді снігу можливі 30 жовтня.

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