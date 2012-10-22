У центрі Києва горів великий ТРЦ

Як стало відомо кореспонденту "Комсомольської правди в Україні", вогонь спалахнув на кухні гастрономічного бару в комплексі "Арена Клас".

За попередньою версією, загорілася мікрохвильова піч. Причиною паніки став дим, який швидко розповсюдився по поверхах через вентиляційну систему.