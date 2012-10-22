У центрі Києва горів великий ТРЦ
14:15, 22 жовтня 2012Суспільство
1534 0
Сьогодні в центрі Києва в районі Бесарабки горів великий торгово-розважальний центр Арена Сіті.
В Арені Сіті спалахнула пожежа. Фото http://alnet.com.ua/
Як стало відомо кореспонденту "Комсомольської правди в Україні", вогонь спалахнув на кухні гастрономічного бару в комплексі "Арена Клас".
За попередньою версією, загорілася мікрохвильова піч. Причиною паніки став дим, який швидко розповсюдився по поверхах через вентиляційну систему.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter