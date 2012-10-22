Іноземець, який убив львівського лікаря, відмовляється давати свідчення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Сергій Зюбаненко.

Він зазначив, що затриманий не дає покази і категорично не хоче спілкуватись з міліцією.

„Спершу вдавав, що не розуміє ні української, ні російської мови, потім – що забув і свою рідну мову та почав розмовляти по-французьки. Але коли надали перекладача з французької, то затриманий замовк і надалі показів не дає”, - сказав С.Зюбаненко.

Він зазначив, що 26-річний житель Марокко у квітні цього року був відрахований з медичного вузу Львова і мав бути депортований з країни, однак, за попередніми даними, він продовжував навчання в одному з вузів на юридичній спеціалізації.

„Чому іноземець не був депортований наразі з’ясовується. Також подані офіційні запити у всі львівські вищі навчальні заклади, але відповіді, де б підтверджувалась інформація про навчання іноземця на юридичній спеціальності поки ще не отримано”, - зазначив С.Зюбаненко.

Як розповів начальник львівської міліції, інцидент стався 19 жовтня, близько 6-ї години ранку на вулиці Пекарській, 65 у центрі Львова. Перехожі побачили, як чоловік б’є ногами іншого чоловіка, який уже лежав на землі.

„З показів свідків випливає, що затриманий буквально стрибав по загиблому і бив з особливою жорстокістю. Люди намагались його відтягти, однак нападник почав кидатися і на них. Невдовзі під’їхали співробітники патрульно-постової служби, які затримали зловмисника. Оскільки при потерпілому, який від отриманих травм помер на місці події, не було жодних документів, крім ключів від автомобіля, його особу було встановлено дещо пізніше і з’ясовано, що він вранці вийшов з дому, щоб перегнати зі стоянки автомобіль”, - розповів начальник міськуправління.

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Він зазначив, що слідство розглядає кілька версій, однак поки що найвірогіднішою є версія, що „вбивство трапилось на ґрунті раптово виниклої неприязні”.

С.Зюбаненко також повідомив, що свідки стверджують, що нападник був у стані алкогольного сп’яніння, проте зазначив, що офіційних даних експертизи про ступінь сп’яніння, а також чи не перебував нападник під дією психотропних речовин – наразі немає.

Він повідомив, що за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

С.Зюбаненко також не виключає, що в ході розслідування злочин може бути перекваліфіковано на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю), що передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Затриманий раніше не притягався до кримінальної відповідальності, однак „раніше цього чоловіка уже притягували до адміністративної відповідальності”, - повідомив він.

„Опитані у навчальному закладі повідомили, що 26-річний громадянин арабської країни характеризувався як дуже агресивний чоловік і був схильний до застосування сили”, - додав С.Зюбаненко.

Також він зазначив, що на даний час немає інформації чи загиблий міг викладати у нападника під час його навчання у медичному вузі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, 67-річний Леон Фрайфельд, який загинув, був відомим у Львові лікарем-травматологом, який 31 рік обіймав посаду завідуючого травматологічним відділенням 8-ї міської лікарні й вважався «генієм травматології» у Львові.

Сьогодні відбулося прощання з Л.Фрайфельдом. Його поховали на Янівському цвинтарі.