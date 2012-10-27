У Китаї випустили першу в світі вакцину проти гепатиту Е

Це передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Синьхуа.

Вакцина, розроблена фахівцями Сяменьського університету й компанії Xiamen Innovax Biotech, надійшла в продаж після проведення клінічних випробувань за участю 113 тисяч добровольців.

За словами генерального менеджера Xiamen Innovax Biotech Гао Юнчжуна, компанія в співпраці з урядом має намір вакцинувати жителів Китаю, схильних до підвищеного ризику зараження гепатитом Е. Крім того, вакцина може бути запропонована для використання в інших країнах світу.

Вірус гепатиту Е поширюється через забруднену воду та їжу. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно на гепатит Е захворюють близько 20 мільйонів осіб. У Китаї гепатит Е є однією з найбільш поширених форм вірусного гепатиту. Ця хвороба також поширена у низці країн Південної та Південно-Східної Азії, Африки та Центральної Америки.