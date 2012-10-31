Відзавтра в Києві можна добровільно здати зброю

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, у правоохоронних органах нагадують, що незаконне зберігання вогнепальної зброї є кримінальним злочином, добровільна здача зброї звільняє від кримінальної відповідальності. Крім того, придатна для подальшого використання мисливська вогнепальна зброя, газові пістолети і револьвери громадяни можуть зареєструвати в особисте користування.

"З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації необхідно звертатись в органи внутрішніх справ за місцем проживання", - зазначили у ВЗГ.