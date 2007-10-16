На чому в Україні найчастіше відмивають гроші
17:03, 16 жовтня 2007Суспільство
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Дані департаменту фінансового моніторингу
В Україні для «відмивання грошей» найчастіше використовуються операції із землею, заявив сьогодні журналістам голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій ГУРЖІЙ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на другому місці - операції з нерухомістю.
Третє місце, відзначив С.ГУРЖІЙ, займає неорганізований ринок цінних паперів, а саме - використання цінних паперів на пред`явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.
За словами С.ГУРЖІЯ, за рік Держфінмоніторинг одержує близько 700 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, цього року - близько 400 сигналів на суму 18 млрд. грн. було підтверджено і передано до правоохоронних органів.
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