На чому в Україні найчастіше відмивають гроші

17:03, 16 жовтня 2007
Суспільство
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Дані департаменту фінансового моніторингу

В Україні для «відмивання грошей» найчастіше використовуються операції із землею, заявив сьогодні журналістам голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій ГУРЖІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на другому місці - операції з нерухомістю.

Третє місце, відзначив С.ГУРЖІЙ, займає неорганізований ринок цінних паперів, а саме - використання цінних паперів на пред`явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.

За словами С.ГУРЖІЯ, за рік Держфінмоніторинг одержує близько 700 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, цього року - близько 400 сигналів на суму 18 млрд. грн. було підтверджено і передано до правоохоронних органів.

 

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