Черновецький обіцяє не допустити повторення газових вибухів у Києві

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав доручення відкритому акціонерному товариству «Київгаз» посилити контроль за експлуатацією газових систем столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

“Я вже доручив «Київгазу» посилити контроль за експлуатацією газових систем усіх житлових будинків Києва. Хоча столичні газовики й без того постійно контролюють роботу мережі і розподільних пунктів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На його думку, трагедія в Дніпропетровську могла статись в результаті помилки в експлуатації газової системи чи через халатність газовиків.

«Якщо трагедія все ж таки відбулася через халатність місцевих служб, то це можна розцінювати як ненавмисний злочин, адже в результаті загинули люди. А тим, хто займається експлуатацією і обслуговуванням житлово-комунальної сфери, необхідно ретельно ставиться до своєї роботи і пам`ятати, до чого може привести подібна халатність», - зазначив столичний голова.

Мер Києва також додав, що трагедія повинна стати уроком для всіх представників місцевого самоврядування, уроком, який в жодному разі не повинен повторитися. «Київська влада не допустить повторення подібної трагедії в столиці”, - запевнив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.