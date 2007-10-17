У Дніпропетровську досі розбирають завали на місці вибуху газу

У Дніпропетровську продовжуються пошуково-рятувальні роботи та розбір зруйнованих конструкцій третього під`їзду 10-поверхового житлового будинку по вулиці Мандриківській, № 127, де 13 жовтня стався вибух побутового газу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, за останніми даними, внаслідок вибуху загинуло 17 осіб (з них 5 дітей), госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини) до медичних закладів міста.

У розшуку по заявам родичів знаходиться 6 осіб (з них 2 дитини). До проведення робіт від МНС, Мінвуглепрому, МВС, комунальних служб області і міста залучено 383 осіб і 72 од. спеціальної та інженерної техніки.

Координацію аварійно-рятувальних робіт здійснює Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з першим заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимиром АНТОНЦЕМ.

Загальну координацію дій здійснює Урядова комісія на чолі з віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, внаслідок вибуху в цілому було пошкоджено 10 будинків. Потім ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.

За попередніми даними, причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

З метою подолання наслідків вибуху була створена надзвичайна державна комісія, з державного бюджету виділено кошти – 94 млн. грн. для компенсації житла постраждалим, а також 5 млн. грн. для подолання наслідків аварії.

Затримано головного інженера «Дніпрогазу» і його першого заступника за підозрою у службовій недбалості.

Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції підготувати позов від імені уряду до ВАТ «Дніпрогаз» про повне відшкодування шкоди, завданої внаслідок вибуху. Прокуратура описала частину майна «Дніпрогазу» на суму 8 млн. грн.

Учора в Україні був оголошений День жалоби за загиблими у цій трагедії.