У Дніпропетровську досі розбирають завали на місці вибуху газу
Доля 6 людей - невідома
У Дніпропетровську продовжуються пошуково-рятувальні роботи та розбір зруйнованих конструкцій третього під`їзду 10-поверхового житлового будинку по вулиці Мандриківській, № 127, де 13 жовтня стався вибух побутового газу.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, за останніми даними, внаслідок вибуху загинуло 17 осіб (з них 5 дітей), госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини) до медичних закладів міста.
У розшуку по заявам родичів знаходиться 6 осіб (з них 2 дитини). До проведення робіт від МНС, Мінвуглепрому, МВС, комунальних служб області і міста залучено 383 осіб і 72 од. спеціальної та інженерної техніки.
Координацію аварійно-рятувальних робіт здійснює Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з першим заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимиром АНТОНЦЕМ.
Загальну координацію дій здійснює Урядова комісія на чолі з віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.
Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, внаслідок вибуху в цілому було пошкоджено 10 будинків. Потім ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.
За попередніми даними, причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.
З метою подолання наслідків вибуху була створена надзвичайна державна комісія, з державного бюджету виділено кошти – 94 млн. грн. для компенсації житла постраждалим, а також 5 млн. грн. для подолання наслідків аварії.
Затримано головного інженера «Дніпрогазу» і його першого заступника за підозрою у службовій недбалості.
Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції підготувати позов від імені уряду до ВАТ «Дніпрогаз» про повне відшкодування шкоди, завданої внаслідок вибуху. Прокуратура описала частину майна «Дніпрогазу» на суму 8 млн. грн.
Учора в Україні був оголошений День жалоби за загиблими у цій трагедії.