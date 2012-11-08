Пинзеник: бюджетний дефіцит наближається до сумних рекордів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби економіста.

«Бюджетний дефіцит у поточному році наближається до сумних рекордів 2009-2010 років», - сказав В.Пинзеник.

При цьому він зазачив, що недавнє збільшення парламентом дефіциту до 38,8 млрд грн не відображає реального стану справ. Ще необхідно враховувати невиконання річного плану державного бюджету за доходами, а те, що його не буде виконано, вже очевидно, вважає колишній міністр фінансів. За його розрахунками, цей факт формує додатковий дефіцит близько 35 млрд грн.

Додатковою обставиною, що ускладнює ситуацію, економіст назвав так звані державні гарантії за кредитами, обсяг яких цього року рекордний - 79,4 млрд грн.

«Наш власний досвід показує, що велику частину таких гарантованих державою бізнес-проектів доведеться повертати за рахунок бюджетних коштів, - констатував В.Пинзеник. - По суті це не що інше, як прихований бюджетний дефіцит. Різниця лише в тому, що кошти не проходять по рахунках уряду. Але їх доведеться віддавати з рахунків уряду в наступні роки ». За словами екс-міністра, сьогодні до кінця року важко вгадати точну суму, на яку буде надано гарантії, але навіть при неповному «освоєнні» гарантійних «апетитів» сума реального дефіциту може досягти рекордів 2009-2010 рр., коли консолідований дефіцит публічних коштів досягав відповідно 104,3 млрд грн і 90,7 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками) доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, видатки - 405,928 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 352,824 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 31,130 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.