Новий проект «Квартири у лізинг» може залишитися мрією чиновників

Як пояснив глава правління Державної іпотечної установи Валентин Рибачук, даний документ вже узгоджений з усіма профільними міністерствами і знаходиться зараз у Міністерстві фінансів, пише ТСН.ua.

Документ передбачає можливість оренди з подальшим правом викупу квартири, житлова площа якої житлова площа не може перевищувати 76 кв. м.

"Якщо взяти квартиру площею 50 кв.м, ціна для Києва - 7,5 тис гривень за кв м. Вартість житла 375 тисяч гривень. Оренда надається на 15 років, тобто щомісячний платіж під 3% річних складе 2146 гривень. Для міст-мільйонників, де ціна за м кв становить 5300 гривень, щомісячний платіж складе приблизно 1,5 тис гривень за м кв", - розповідає Валентин Рибачук.

Брати участь у програмі зможуть всі охочі. Але пріоритет буде надано працівникам бюджетної сфери - лікарям, вчителям, пожежникам, міліції, оскільки у них низька заробітна плата. Теоретично, якщо така програма запрацює, держава зможе забезпечити житлом близько сотні тисяч українських родин.

Втім, експерти оцінюють можливість реалізації цієї програми вельми скептично.

"П'ятнадцять років - великий термін, за який може змінитися дуже багато речей. Але при цьому поки незрозумілий механізм, як будуть фіксувати розмір орендних платежів. Якщо гривня знеціниться? Хто компенсує збитки?" - міркує брокер Іван Єфименко.

Не зрозумілі поки юристам і нюанси встановлення права власності на таке житло. "До того, як орендар повністю розплатитися за квартиру, вона буде належати орендодавцю, у якого протягом 15 років можуть виникнути фінансові труднощі, наприклад, з причини падіння курсу гривні. І орендодавець може узяти кредит під заставу будинку, в якому знаходиться ця квартира. Якщо він не погасить кредит перед банком до того моменту, як орендар розплатитися за квартиру, орендар не зможе оформити право власності на це житло, воно буде в заставі у банку", - говорить юрист Лев Пащенко. Також незрозумілі поки що й умови розірвання договорів між орендарем та орендодавцем: як, і за яким коефіцієнтом, будуть повертатися орендарю кошти, внесені за оплату оренди та погашення відсотків - незрозуміло. Але найголовніше, побоюються експерти, така програма може застопоритися на самому початку через найпрозаїчнішу причину - відсутності коштів у бюджеті.

"Лише на те, щоб довести до розуму всі недобудови, державі знадобиться десятки мільярдів гривень. Таких грошей у держави немає, а значить всі розмови про дешеве житло - черговий популізм", - заявили в одній з будівельних компаній. На думку співрозмовника, заявляючи про початок нової програми, чиновники просто намагаються врятувати масштабну програму дешевої іпотеки, яка не користується особливим попитом серед українців.