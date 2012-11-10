Мер Ніжина отримав 6 років за хабар

Новозаводський суд Чернігова 9 листопада виніс вирок у справі стосовно отримання Ніжинським міським головою Михайлом Приходьком хабара у сумі 60 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, Ніжинського міського голову визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України, та судом першої інстанції засуджено до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна і до 3 років позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Брат М.Приходька – Віктор, який у справі проходив як співучасник злочину, згідно з вироком суду, засуджений до 4 років ув'язнення з іспитовим терміном 2 роки.

Сторона обвинувачення, представлена обласною прокуратурою, вимагала для М.Приходька за скоєння злочину покарання у вигляді 11 років ув'язнення.

"Вирок суду не набув чинності і Приходько може виконувати обов'язки міського голови. Питання про апеляцію зі сторони прокуратури вирішується", - пояснили у прес-службі прокуратури. Суд залишив для М.Приходька запобіжний захід – підписку про невиїзд.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що М.Приходько після засідання суду заявив про свій намір оскаржувати його рішення.

Як повідомлялося раніше, Ніжинського міського голову М.Приходька було затримано слідчими Генпрокуратури України у грудні 2008 року за підозрою в одержанні хабара у сумі 60 тис. дол. за передачу одній із київських фірм банного комплексу. Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Кілька місяців М.Приходько перебував у Київському СІЗО. У квітні 2008 року був звільнений під заставу. Розгляд справи у Новозаводському суді Чернігова тривав з грудня 2010 року.

М.Приходько керує Ніжином з 1994 року (тоді він був головою міської ради та виконкому міста). У 1998, 2002, 2006, 2010 роках він переобирався Ніжинським міським головою.