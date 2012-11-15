Прокуратура затримала начальника міліції Дніпродзержинська

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах Дніпропетровської області.

За даними співрозмовника агентства, 2 листопада в кабінеті начальника дніпродзержинської міліції, у його квартирі та гаражі було проведено обшуки. Однак того дня він не був затриманий, до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Згодом з’явилась неофіційна інформація, що його відправили на пенсію.

За інформацією співрозмовника агентства, офіцера затримано на три доби - до визначення судом міри запобіжного заходу.

У відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Дніпропетровській області УНІАН відмовились коментувати факт затримання начальника міліції Дніпродзержинська, посилаючись на те, що справою займається прокуратура Дніпропетровської області.

Наразі отримати коментар у прокуратурі кореспонденту УНІАН не вдалося.