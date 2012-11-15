Офіційний курс валют на 15 листопада

04:00, 15 листопада 2012
Суспільство
1216 0

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 14 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1017.1892 (на 14 листопада – 1014.7913)

10 RUR – 2.5193 (на 14 листопада – 2.5201)

Усі курси валют на 15 листопада

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter