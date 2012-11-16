Автоімпортери: нові автівки не буде чим заправляти

Про це повідомляється в прес-релізі нафтової компанії “Паралель”, дочірньої компанії холдингу “СКМ”.

Подібне може статися, якщо в Україні буде введено загороджувальні мита на імпортне паливо, а виробників нафтопродуктів зобов'яжуть додавати до їх складу біоетанол.

«Якщо в Україні з'являться загороджувальні мита на імпортні нафтопродукти, ми повинні бути готові до того, що якісного палива стане набагато менше, і воно значно подорожчає. Існує реальна небезпека того, що люди стануть менше купувати нові імпортні автомобілі, тому що їх просто нічим буде заправляти», - цитуються в прес-релізі слова голови Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка.

Як повідомляється в прес-релізі, учасники форуму вважають, що після введення мит, дефіцит імпортного палива, що відповідає євростандартам, замінять вітчизняним бензином нижчої якості, що “завдасть непоправної шкоди вітчизняному авторинку”.

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Згідно з повідомленням, учасники з'їзду автодилерів, проаналізувавши досвід європейських країн щодо переходу на паливо з вмістом біоетанолу, зазначили, що Європа вже згортає експеримент унаслідок придатності такого палива винятково для автомобілів зі спеціальною паливною системою.

«Біоетанол у суміші з вуглеводнями розчиняє гуму й пластик. Зрозуміло, що така речовина здатна завдати непоправної шкоди непристосованому для цього виду палива автомобілю, яких в Україні переважна більшість», - наведені слова директора з якості компанії «Паралель» Олександра Титова.

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко під час поїздки до Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів. Проте уряд України вирішив провести розслідування, й чи будуть із 1 грудня введені мита на імпорт нафтопродуктів, стане відомо після завершення цього розслідування.

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Нагадаємо, 8 листопада Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, згідно з яким вводиться акцизний податок на компоненти моторного палива.

Законом визначено, що вміст біоетанолу в бензинах моторних, які виробляються і/або реалізуються на території України, становитиме: у 2013 році - рекомендований вміст не менше 5% (об'ємних); у 2014-2015 рр. – обов'язковий вміст не меншого 5% (об'ємних); із 2016 р. – обов'язковий вміст не менше 7% (об'ємних).