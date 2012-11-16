Порушено кримінальну справу проти судмедекспертів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області з посиланням на прокурора області Руслана Білоконя, 12 листопада у Сумах порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, посадовцями Сумського бюро судмедекспертизи за ч.2 ст.364 ККУ, яка передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Таке покарання може бути призначене за висновки експертів, що не відповідають дійсності, про причину смерті 32-річного сумчанина О.Ходакова, який помер у Ковпаківському райвідділі міліції. На думку сумських експертів, він помер від гострого панкреатиту, причому такий висновок вони зробили не лише під час первинної, але й під час комплексної експертизи – і підписали цей висновок уп'ятьох.

«Якби прокуратура області не запрошувала двічі фахівців Головного бюро СМЕ з Києва, смерть О.Ходакова від больового шоку при побитті залишилася б безкарною», - підкреслив Р.Білокінь.

Також прокурор Сумської області повідомив, що правоохоронці, який підозрюють у побитті О.Ходакова, навмисно затягують час ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка тільки після цього може бути передана до суду. Прокуратура була вимушена звернутися до суду з проханням встановити графік знайомства підозрюваних зі справою, який усунув би затягування її передачі до суду.

Також Р.Білокінь спростував поширену деякими ЗМІ з посиланням на слова захисників інформацію про оголошену підозрюваними голодовку. За словами прокурора, він щодня одержує інформацію від пенітенціарної служби про події в СІЗО, виправних колоніях, поселеннях, ізоляторах тимчасового тримання і т.д., і за останній час жоден з ув’язнених не оголошував про свою голодовку.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Ковпаківському райвідділі міліції Сум О. Ходаков помер під час бесіди з оперативними працівниками. Висновки первинної судмедекспертизи, проведеної місцевими експертами, свідчили, що смерть сумчанина наступила унаслідок інтоксикації і гострого панкреатиту. Проте, як заявив прокурор Сумщини, «згідно з висновкам експертизи співробітників Головного бюро судово-медичних експертиз при Міністерстві охорони здоров'я України, смерть наступила від травматичного шоку, викликаного численними тілесними ушкодженнями голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок». За словами прокурора, після отримання результатів експертизи трьох співробітників міліції, які проводили «бесіду» з померлим, затримали, а суд застосував до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом стосовно правоохоронців порушили кримінальну справу.