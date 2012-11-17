Податкова запевняє, що не має жодного відношення до обшуку компанії «Кінотур»

Про це йдеться у офіційному повідомленні столичної податкової щодо обшуку в компанії «Кінотур».

Податкова служба наголошує, що жодного працівника податкових органів до вищезазначеного обшуку не залучалося. А використання захисних масок працівниками податкової міліції було заборонено ще на початку 2012 року.

"Поширена інформація в ЗМІ стосовно неправомірних дій податкової не має ніякого підґрунтя, а заява директора компанії «Кінотур» Андрія Сергієнка, фінансового директора Раїси Вишневської та юриста Дарії Куринської, які начебто викликані податковою на допит до прокуратури не відповідає дійсності та чинному законодавству", - наголошується у повідомленні.

ДПС у м. Києві просить компанію «Кінотур» дати публічне спростування.