Податкова запевняє, що не має жодного відношення до обшуку компанії «Кінотур»

13:34, 17 листопада 2012
Суспільство
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ДПС у м. Києві повідомляє, що жодних заходів відносно підприємства «Кінотур» не проводила.

Податкова служба спростовує звинувачення у проведенні обшуку

Про це йдеться у офіційному повідомленні столичної податкової щодо обшуку в компанії «Кінотур».

Податкова служба наголошує, що жодного працівника податкових органів до вищезазначеного обшуку не залучалося. А використання захисних масок працівниками податкової міліції було заборонено ще на початку 2012 року.

"Поширена інформація в ЗМІ стосовно неправомірних дій податкової не має ніякого підґрунтя, а заява директора компанії «Кінотур» Андрія Сергієнка, фінансового директора Раїси Вишневської та юриста Дарії Куринської, які начебто викликані податковою на допит до прокуратури не відповідає дійсності та  чинному законодавству", - наголошується у повідомленні.

ДПС у м. Києві просить компанію «Кінотур» дати публічне спростування.

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