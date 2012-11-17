На Сумщині грибники знайшли в лісі 12 мінометних мін
22:04, 17 листопада 2012Суспільство
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На Сумщині місцеві жителі під час збирання грибів у лісі поблизу сіл Межиріч та Токарі Лебединського району знайшли 12 мінометних мін калібру 82 мм часів Великої Вітчизняної війни.
Сапери МНС знешкодили боєприпаси
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області.
«Люди вирішили не випробовувати долю, а одразу викликали фахівців», - зазначили в ГУ МНС.
Прибулі на місце події сапери 2-го спеціального центру швидкого реагування МНС, що дислокується в м. Ромни, знешкодили боєприпаси у безпечному для людей місці.
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