На Сумщині грибники знайшли в лісі 12 мінометних мін

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області.

«Люди вирішили не випробовувати долю, а одразу викликали фахівців», - зазначили в ГУ МНС.

Прибулі на місце події сапери 2-го спеціального центру швидкого реагування МНС, що дислокується в м. Ромни, знешкодили боєприпаси у безпечному для людей місці.