Профспілки б'ють на сполох: на зарплати не вистачає 10 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Профспілки працівників освіти та науки України Сергій Романюк сьогодні на прес-конференції в Києві.

У зв’язку з цим профспілки ініціюють зустріч з керівництвом уряду за участю міністрів галузей, представників регіональних профспілок. Такі збори планується провести 10 грудня, поінформував він.

За даними С.Романюка, в освітянській сфері ситуація найгірша: «Ми зібрали оперативні дані з територіальних організацій профспілки про фінансовий стан галузі, і коли ми підбили підсумки, то виявилось, що нам до кінця року, щоб закрити фінансовий рік, не вистачає понад 5 млрд грн».

«Тут є зарплата, є комунальні платежі, є студентські стипендії. Якщо говорити виключно про оплатний проект: то за місцевими бюджетами не вистачає, щоб закрити фінансовий рік, 2,4 млрд грн, за центральним бюджетом для виплати зарплати працівникам вищої школи не вистачає 101 млн грн і на виплату стипендій 109 млн грн, решта – це комунальні послуги», - повідомив С.Романюк.

В інших галузях, зазначив він, ситуація подібна. Зокрема, у галузі охорони здоров’я не вистачає близько 2 млрд грн на зарплату.

«Ми прорахували, що загалом десь близько 10 млрд грн не вистачає», - заявив він.

«Якщо зараз ВР старого або нового скликання не перегляне зміни до закону України про державний бюджет на 2012 рік, люди залишаться без заробітної плати, тому що резервів, щоб виплатити заробітну плату за грудень, немає. Це кошти, яких не вистачає, щоб закрити фінансовий рік. Цих коштів взагалі в бюджеті не передбачено», - стверджує С.Романюк.

За його словами, про те, що буде заборгованість з зарплати, що не вистачить фінансування приблизно на місяць-півтора, була відомо відразу після прийняття закону про державний бюджет.

«Інформацію в Кабмін, в Міністерство освіти молоді та спорту ми направили ще в травні цього року. І цифри ми назвали приблизно такі ж. Ці речі ми знали. Ми сподівалися, що коли будуть переглядати закон про держбюджет на 2012 рік, а протягом року декілька разів вносили зміни до цього закону, то для бюджетників, в першу чергу для освітян, там знайдуться кошти, і дефіцит буде закрито. На жаль, в тих змінах, які приймалися протягом року, освітянська складова не була проголосована», - констатував С.Романюк.

За його словами, потрібно, щоб Кабінет міністрів направив у Верховну Раду законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет на 2012 рік, де б чітко вказав, «з яких статей кошти зняти і перекинути на ті статті, де є велика проблема з закриттям року».