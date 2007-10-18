Кабмін підвищив банкам плату за користування коштами Пенсійного фонду

Кабінет Міністрів підвищив з 50% до 100% облікової ставки НБУ плату банків за користування коштами Пенсійного Фонду України

Про це заявив міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ після засідання Кабінету Міністрів України, повідомляє прес-служба Міністерства праці і соціальної політики.

За словами М.ПАПІЄВА, постанова щодо уточнення розміру відсотків, які щомісячно платяться банками до бюджету Пенсійного фонду за користування вільними залишками фонду, була схвалена 17 жовтня на засіданні уряду.

"Ми підвищили з 50% до 100% облікової ставки Національного банку України плату за користування тимчасово вільними залишками коштів Пенсійного фонду, які перебувають на його рахунках, а також на рахунках його органів і рахунках, відкритих підприємствам поштового зв`язку для обліку коштів фонду”, – сказав М.ПАПІЄВ.

Міністр зазначив, що це рішення дасть можливість ефективніше використати вільний ресурс пенсійних коштів і, відповідно, збільшити доходи Пенсійного фонду України.