Призначено нового начальника ГУБОЗ

Раніше С.Рогозін обіймав посаду заступника начальника Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

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С.Рогозін змінив на посаді Валерія Коряка, який став начальником ГУ МВС України у місті Києві.