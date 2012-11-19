Призначено нового начальника ГУБОЗ
22:47, 19 листопада 2012Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко призначив на посаду начальника ГУБОЗ МВС України полковника міліції Станіслава Рогозіна
Раніше С.Рогозін обіймав посаду заступника начальника Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
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С.Рогозін змінив на посаді Валерія Коряка, який став начальником ГУ МВС України у місті Києві.
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