Суд ухвалив рішення про арешт заступника директора та головного інженера Дніпрогазу
08:34, 19 жовтня 2007Суспільство
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Кількість жертв трагедії зросла до вісімнадцяти
Кількість жертв трагедії у Дніпропетровську зросла до вісімнадцяти. Ввечері рятувальники дістали з-під уламків тіло ще однієї загиблої мешканки, доля 5-ти людей лишається невідомою.
Шість днів рятувальники не припиняють робіт на місці зруйнованої десятиповерхівки. Попри небезпеку обвалів, тут працюють три сотні людей. МНС-ники спробували танковим тягачем завалити вцілілу стіну третього під’їзду, але це не вдалося. Будинок почали розбирати з верхнього поверху, що дасть змогу продовжити пошукові роботи.
Тим часом Жовтневий суд Дніпропетровська ухвалив рішення про арешт заступника директора та головного інженера «Дніпрогазу», передає ICTV.
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