Суд ухвалив рішення про арешт заступника директора та головного інженера Дніпрогазу

Кількість жертв трагедії у Дніпропетровську зросла до вісімнадцяти. Ввечері рятувальники дістали з-під уламків тіло ще однієї загиблої мешканки, доля 5-ти людей лишається невідомою.

Шість днів рятувальники не припиняють робіт на місці зруйнованої десятиповерхівки. Попри небезпеку обвалів, тут працюють три сотні людей. МНС-ники спробували танковим тягачем завалити вцілілу стіну третього під’їзду, але це не вдалося. Будинок почали розбирати з верхнього поверху, що дасть змогу продовжити пошукові роботи.

Тим часом Жовтневий суд Дніпропетровська ухвалив рішення про арешт заступника директора та головного інженера «Дніпрогазу», передає ICTV.