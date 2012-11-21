Кривднику Саші Попової дали 15 років тюрми

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

Зокрема, за замах на вбивство О.Косинову дали 14 років і за крадіжку мобільного телефону - ще три роки. А разом вийшло 15 років (за рахунок часткового поглинання вироків).

Після закінчення засідання адвокат О.Попової Володимир Тимошин у коментарі журналістам сказав: «Звичайно, ми задоволені результатом. Чесно кажучи, я думав, що буде 14 років за статтею 115 і 2 роки за статтею 185. Більший термін поглине менший. Суд ухвалив рішення шляхом часткового складання. В результаті – 15 років позбавлення волі».

Сьогодні в Апеляційному суді на засіданні у справі О.Попової було розглянуто характеристики на підсудного, а також медичні довідки. Характеристики від сусідів і з міліції суперечили одна одній. У першій О.Косинов характеризується як хороший сусід, дбайливий батько і працелюбна людина. У довідці з райвідділу міліції про О.Косинова сказано: «Має скандальний характер, часто провокує конфлікти, піднімає руку на дружину, зловживає спиртними напоями, ніде не працює і не вчиться». Тим часом сам О.Косинов сказав, що з дільничним, який підписав довідку, ніколи не зустрічався і приводів у міліцію не мав. З міліційною характеристикою він висловив категоричну незгоду.

Адвокат О.Косинова Світлана Гудзловенко акцентувала увагу суддів на тому, що у її підзахисного є маленька хвора дитина, яка потребує постійного догляду, що сам О.Косинов сирота, а О.Попова перша почала сварку і була в стані алкогольного сп'яніння.

Після завершення розгляду відбулися судові дебати, і суд пішов у дорадчу кімнату, після чого і призначив О.Косинову новий вирок.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 березня в Миколаєві 18-річну Олександру Попову в ході сварки звірячо побив 22-річний Олександр Косинов. У тяжкому стані дівчину доставили в Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги, де вона понад 70 днів перебувала в стані коми.

Ленінський районний суд м. Миколаєва 17 вересня нинішнього року засудив О.Kocинoва за цей злочин до 12 років позбавлення волі. Покарання призначене відповідно до двох статей обвинувачення: 10 років - за спробу умисного вбивства з хуліганських міркувань і 2 роки – за крадіжку мобільного телефону Олександри. Суд врахував обтяжуючі обставини: те, що О.Косинов скоїв злочин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, а також тяжкі наслідки жорстокого побиття для життя і здоров'я потерпілої.

Захист просив призначити засудженому м'якше покарання – 8 років позбавлення волі.