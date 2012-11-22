У списку емоційних країн Україна пасе задніх (опитування)

Як пише news.ru, про багате на емоції життя повідомили 60% опитаних мешканців.

Сінгапурці ж, незважаючи на високі економічні досягнення та ВВП у розмірі 33,5 тис. доларів на душу населення, не насолоджуються процвітанням країни, а досить скупо висловлюють свої емоції. Про те, що вони відчувають щодня не менше десяти позитивних і негативних емоцій, заявили лише 36% жителів Сінгапуру. Цей показник визнаний соціологами найнижчим у світі.

Дослідників цікавили як позитивні емоції типу задоволення, посмішок, сміху, радості від навчання чи пізнання, повноцінного відпочинку, так і негативні - гнів, стрес, сум, фізичний біль, неспокій.

Найменш емоційними країнами також визнано Грузію і Литву (вони у списку - перед Сінгапуром) - там про почуття, які цікавили соціологів, повідомили 37% респондентів. Українці в списку бідних емоціями посіли третє місце з результатом 38%. В одну групу з таким же відсотком потрапили Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Мадагаскар і одна з найбідніших країн світу Непал.

У числі найбільш емоційних країн, крім Філіппін, фігурують Сальвадор (57% опитаних щодня відчувають різні почуття), Бахрейн (56%), Оман і Колумбія (по 55%). На п'ятому місці з результатом 54% - Чилі, Коста-Ріка, Канада, Гватемала, Болівія, Еквадор, Домініканська Республіка, Перу, Нікарагуа і США.