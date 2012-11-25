У Кривому Розі «колишній працівник СБУ» погрожував підірвати маршрутку

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, невідомий висунув свої вимоги, зателефонувавши ввечері на спецлінію 102 з таксофона.

Чоловік заявив, що його дитина хвора на лейкемію, а сам він є колишнім працівником СБУ і працював з вибуховими пристроями та речовинами. Він сказав, що працівники міліції мають залишити на смітнику 20 тисяч доларів, інакше він підірве маршрутку. Через 15 хвилин зловмисник повторно з мобільного телефона зателефонував на спецлінію 102 і запитав, чому досі ніхто не приніс гроші, після чого перервав розмову.

Зловмисника встановили і затримали співробітники міліції та УСБУ. Ним виявився непрацюючий місцевий житель 1973 року народження, інвалід 3-ї групи по зору, який зізнався у скоєному. Затриманий пояснив, що діяв у стані алкогольного сп’яніння з хуліганських спонукань.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.