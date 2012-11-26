Гурт «ВІА Гра» припинить існування 1 січня 2013 року

Про це повідомила РІА "Новости" прес-аташе колективу Рената Гаріфулліна.

Чутки про розпад колективу, який змінив вже 16 складів, виникали вже не раз, востаннє цієї осені.

"Костянтин Меладзе оголосив в інтерв'ю на одному з центральних каналів про те, що розпускає групу" ВІА Гра ". Дійсно, з 1 січня 2013 року" ВІА Гра "припинить своє існування", - сказала Гаріфулліна. Вона не змогла назвати причини такого рішення, зазначивши, що у вівторок Меладзе особисто розповість усі деталі на прес-конференції в РІА "Новости".

Гурт "ВІА Гра" існує з 1999 року. Назва групи - алюзія на лікарський препарат Віагра і перші три літери розшифровуються як "вокально-інструментальний ансамбль".

В активі групи п'ять студійних альбомів, зйомки в чотирьох телевізійних мюзиклах, більше 30 відеокліпів. Характерною особливістю колективу є часта зміна учасниць - склад колективу змінювався 16 разів. Серед солісток одного з найсексуальніших колективів українського і російського шоу-бізнесу - Альона Вінницька, Надія Грановська, Анна Сєдокова, Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Христина Коц-Готліб, Ольга Корягіна, Тетяна Котова, Санта Дімопулос, Єва Бушміна та Альбіна Джанабаєва. Останні дві співачки - учасниці нинішнього складу групи.