Україна приєднається до миротворчих сил країн Південно-Східної Європи, але...

Приєднання України до миротворчих сил країн Південно-Східної Європи не означає автоматичне залучення українських підрозділів до виконання миротворчих операцій. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр підкреслив, що в кожному окремому випадку рішення прийматиметься вищим політичним керівництвом країни.

«На цьому форумі Україна приєднається до миротворчих сил країн Південно-Східної Європи. Це приєднання автоматично не означає участі в усіх миротворчих операціях», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Ми будемо готувати для виконання завдань наші підрозділи. Це буде обмежений контингент, який буде виконувати тільки ті завдання, на виконання яких погодиться вище керівництво нашої держави», - додав міністр.