Смертність від туберкульозу в Донецькій області знизилася на 42%

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь засновник фонду Р.Ахметов, віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва, портфоліо-менеджер України Глобального фонду з боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією Ніколя Канто, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, міський голова Донецька Олександр Лук’янченко.

Як заявив Р.Ахметов, щоб перемогти туберкульоз, який є національним лихом України, «завжди повинні бути разом бізнес, влада, суспільство і, звичайно, лікарі».

«Ми пройшли 5 років складного шляху. Але сьогодні ми чудово розуміємо - найголовніша боротьба у нас попереду. І якщо ви мене запитаєте: «Ви вірите в успіх?», я з упевненістю скажу: «Так». Тому що сьогодні у нас є головне – команда професіоналів, яка чужий біль сприймає як свій. Яка добре бачить проблеми, розуміє проблеми, а найголовніше, знає, як ці проблеми розв’язувати», - сказав Р.Ахметов.

Як підкреслив А.Шишацький, програма з подолання епідемії туберкульозу, над реалізацією якої працювали кілька років, дала відмінні результати.

«Донецька область стала прикладом для інших регіонів України у розв’язанні такої глобальної проблеми, як боротьба з цим захворюванням. На основі державно-приватного партнерства, приклади якого по праву можуть увійти до світових підручників з менеджменту, нам вдалося реалізувати низку конкретних заходів, що дозволило знизити показники захворюваності на туберкульоз. Я вдячний благодійному фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» за системний підхід до вирішення складних завдань програми з подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області. Мені приємно відзначити, що в нашому регіоні соціальний відповідальний бізнес, який активно працює з регіональною владою у сфері охорони» здоров`я, - сказав А.Шишацький.

Учасники заходу зазначали, що основним результатом програми стало зниження захворюваності і смертності від туберкульозу.

За словами Т.Бахтєєвої, в Донецькій області кількість хворих, які вперше захворіли на туберкульоз, зменшилася на 26,5% у 2011 році порівняно з 2006 роком, а смертність від туберкульозу в 2011 році порівняно з 2006 роком знизилася на 42%. «Досягнення показників стало можливим завдяки системному підходу і об`єднанню зусиль бізнесу і влади до вирішення цієї складної проблеми», - сказала Т.Бахтєєва.

Також наголошувалося, що в період реалізації програми в області було відкрито 4 спеціалізованих відділення для лікування складних лікарсько-стійких форм туберкульозу на базі протитуберкульозних установ Горловки, Донецька, Шахтарська і смт Оленівка Волноваського району, в яких створені комфортні умови для лікування хворих і роботи персоналу. В області упроваджені також сучасні, рекомендовані міжнародними експертами методи діагностики туберкульозу. Зокрема, закуплено сучасне устаткування і два флюоромобілі. Ці пересувні рентген-установки за три роки роботи обстежили понад 60 тисяч осіб у 120 населених пунктах області і в пенітенціарному секторі.

У 2010 році фонд створив обласний тренінговий центр «З подолання епідемії туберкульозу» на базі обласної клінічної туберкульозної лікарні, оснастивши його сучасним устаткуванням. У центрі проходять навчання не лише медпрацівники області, але й медики з інших регіонів України. На сьогодні у рамках співпраці фонду «Розвиток України» з міжнародними організаціями, зокрема ВООЗ, вже 1696 осіб пройшли навчання міжнародним і національним стандартам діагностики і лікування туберкульозу в центрі.

Програма є прикладом державно-приватного партнерства і реалізується благодійним фондом «Розвиток України» спільно з місцевими радами.

В рамках нової програми на 2012-2016 рр., затвердженої на сесії Донецької облради 7 листопада, фонд «Розвиток України», Донецький обласна і міська ради зроблять акцент на створенні системи швидкої і точної діагностики туберкульозу, зокрема серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів – буде збудована нова лабораторія, що відповідає світовим стандартам в області діагностики та інфекційного контролю. Також продовжиться робота над навчанням лікарів сучасним стандартам діагностики і лікування і над створенням комфортних умов лікування хворих. Телемедицина буде упроваджена у повсякденну роботу лікаря-фтизіатра для отримання швидкої і якісної консультації.

Всі учасники церемонії були нагороджені почесними грамотами. Медики, представники влади і ЗМІ, зокрема інформаційне агентство УНІАН, за особливий внесок у досягнення результатів програми одержали окремі нагороди від Р.Ахметова.