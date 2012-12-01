На Чернігівщині кількість хворих на СНІД зросла на 33%

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Чернігівській області, посилаючись на дані обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Станом на 1 жовтня 2012 року на обліку в лікувально-профілактичних закладах області перебувало 2599 ВІЛ-інфікованих, серед яких 370 хворих на СНІД. У порівнянні з відповідним періодом 2011 року їхня кількість зросла, відповідно, на 13,8% та 33,1%.

Найбільш поширеним шляхом передачі ВІЛ-інфекції було зараження при вживанні наркотиків шляхом ін’єкцій (41,7% інфікованих). Серед ВІЛ-інфікованих – 206 дітей віком до 14 років включно (з яких 15 хворі на СНІД). Вони були заражені від ВІЛ–інфікованих матерів.

За 9 місяців 2012 року медичні заклади області взяли на облік 381 особу з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, з них 135 – хворі на СНІД (за цей же період 2011 року – 304 та 89 осіб відповідно).

Упродовж січня–вересня зареєстровано 74 випадки смерті від СНІДу, що в розрахунку на 100 000 жителів становить 9,1 особи (за підсумками січня–вересня минулого року – 11,1). Більшість хворих на СНІД помирають у віці до 40 років (77% померлих від цієї хвороби за 9 місяців цього року). Наймолодшому померлому було 23 роки.