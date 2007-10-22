Українську чайку не пускають до Атлантики (фото)
13:13, 22 жовтня 2007Суспільство
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“Спас” не можуть класифікувати?
Подорож українських козаків на судні XVII століття "Спас" до Америки зривається. Моряки чайки не зможуть взяти участі в регаті Atlantic Race Cruise - 2007, оскільки у команди серйозні труднощі з отриманням документів від інспекції судноплавства України, повідомляє Сєгодня.
|Фото Віталія Данильченка / УНІАН
На даний момент судно перебуває в Миколаївському порту. Інспекція не може класифікувати судно, щоб дозволити йому покинути межі акваторії Чорного моря.
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