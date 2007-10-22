Коли Жванія бачить Азарова, він боїться, що нас накриє мідним тазом

Давид Жванія, ідейний і фінансовий натхненник "Народної самооборони", номер 21 у виборчому списку НУ-НС, вважає, що держава не може нормально існувати, якщо між опозицією і владою йде постійна війна. Про це він заявив в інтерв`ю "Главреду".

"Питання в іншому: у спробах використовувати владу для лобіювання своїх інтересів. Декларую ще раз: я проти лобізму або привілеїв для пострадянської економіки, - заявив політик. - Для мене Партія регіонів - це Азаров, який з`являється в телевізорі і починає розповідати мені те, що я чув за Радянського Союзу, що «економіка має бути економною». І у мене з`являється страх, що нас накриє мідним тазом, тому що якщо він - перший віце-прем`єр і економічний ідеолог, значить, тоді все, нам кінець!.."