Клюєва звинувачують у лобіюванні інтересів татарських акціонерів ”Укртатнафти”

Поновлений судом на посаді голови Правління ЗАТ "Укртатнафта" (місто Кременчук, Полтавська обл.) Павло ОВЧАРЕНКО звернувся з листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА і в.о. голови Служби безпеки Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з вимогою вжити заходів з блокування злочинної схеми з перехоплення контролю і виведення з державної власності активів найбільшого нафтопереробного заводу України.

Про це йдеться в листі голови Правління ЗАТ "Укртатнафта" П.ОВЧАРЕНКА до Президента і силових відомств, текст якого передано УНІАН.

"Змушений звернутися до Вас у зв`язку з ситуацією, що склалася на ЗАТ "Укртатнафта", що може призвести до загрози економічної і національної безпеки України в результаті втрати державного контролю над найбільшим у країні нафтопереробним комплексом", - йдеться в листі.

Зокрема, П.ОВЧАРЕНКО відзначає, що після поновлення його на посаді голови Правління ЗАТ "Укртатнафта" було знайдено документи, які свідчать про кредиторську заборгованість компанії у розмірі більш як 2,5 млрд. грн., яка була нагромаджена за час роботи Сергія ГЛУШКА на посаді голови Правління «Укртатнафти».

"Є інформація, що така заборгованість створювалась на користь комерційних структур, які контролюються татарською стороною і, за нашою інформацією, активно лобіюються віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ", - відзначає в листі П.ОВЧАРЕНКО.

При цьому він констатує, що нагромадження такої суми кредиторської заборгованості неможливе за стабільної і прибуткової роботі підприємства і здійснювалось виключно з метою отримання повного контролю над підприємством.

"Збільшення кредиторської заборгованості до таких сум було неможливе без участі бізнес-груп з Республіки Татарстан у змові з колишнім головою Правління Сергієм ГЛУШКОМ для отримання у власність контрольного пакета акцій ЗАТ "Укртатнафта" і відповідного зменшення частки української сторони", - вважає П.ОВЧАРЕНКО.

Також, за його словами, з боку татарських акціонерів було допущено ряд грубих порушень інвестиційних зобов`язань. Зокрема, татарський акціонер "Укртатнафти" - ВАТ "Татнафта" - в 1994-2007 роках не виконав своїх зобов`язань щодо поставки нафти на Кременчуцький НПЗ у розмірі 66 млн. тонн на суму 2,53 млрд. дол.

"Колишнє керівництво "Укртатнафти" у змові з татарськими акціонерами ігнорувало інтереси України, намагаючись приховати суми від оподаткування, не виконуючи своїх інвестиційних зобов`язань, при цьому збільшуючи кредиторську заборгованість ЗАТ "Укртатнафта" з метою розмивання частки, яка належить Україні", - відзначає в листі П.ОВЧАРЕНКО.

При цьому він додав, що всі заяви колишнього голови Правління «Укртатнафти» С.ГЛУШКА щодо так званого "несподіваного рейдерського захоплення" підприємства є лише спробою максимально заплутати ситуацію і будь-яким чином повернути контроль над ним.

Як повідомляв УНІАН, Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови Правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді було розпочато в жовтні 2004 року. 9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука було винесено ухвалу про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді. У лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» не раз оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила у Верховний суд, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКА було звільнено з посади голови Правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогодні на балансі компанії перебуває 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона впродовж декількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».