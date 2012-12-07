Путін особисто дав старт будівництву газопроводу в обхід України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на церемонії «Південний потік – зміцнення партнерських відносин» у присутності глави російської держави проведено символічне зварювання двох перших труб морської частини газопроводу на території, де буде побудована компресорна станція «Російська».

Крім цього, в церемонії взяли участь міністр енергетики РФ Олександр Новак, голова «Газпрому» Олексій Міллер, голова компанії South Stream Transport Марсел Крамер, голова Eni Паоло Скароні, а також офіційні представники країн-учасників проекту - Македонії, Болгарії, Угорщині, Словенії, Туреччини, Австрії, Хорватії, Греції.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016 р. планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, в 2017 р. - 31,5 млрд куб. м, у 2018 р. – 47,25 млрд куб. м, і в 2019 р. газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.

Протяжність підводної ділянки газопроводу в Чорному морі 925 км, і він складатиметься з чотирьох ниток із пропускною спроможністю кожної 15,75 млрд куб. м природного газу на рік. Максимальна глибина укладання труби - 2250 метрів. Довжина однієї труби - 12 метрів. Кількість труб, необхідних для однієї нитки - приблизно 7,6 тис. Кількість труб, необхідних для чотирьох ниток - приблизно 30,4 тис.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському побережжі до побережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.