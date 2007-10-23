Овчаренко: Укртатнафту протягом трьох років методично вели до банкрутства

Поновлений за рішенням суду на посаді голови правління ЗАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) Павло ОВЧАРЕНКО заявляє, що підприємство протягом трьох років методично велося до банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ОВЧАРЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я був украй здивований фінансовим становищем компанії. За три роки компанія методично велася до банкрутства", - сказав він.

За його словами, згідно з висновками економістів підприємства, вперше за шість років компанія має за підсумками роботи за дев`ять місяців 2007 року збитки а розмірі 127 млн. грн., а за підсумками року збитки можуть скласти 400 млн. грн.

Основними причинами збиткової роботи підприємства, за словами П.ОВЧАРЕНКА, є: закупівля нафти на завод за завищеною ціною близько на 20 дол. на тонні, реалізація готових нафтопродуктів за заниженими цінами - приблизно на 150 грн. за тонну.

Крім того, як зазначив П.ОВЧАРЕНКО, за три роки кредиторська заборгованість підприємства зросла в 4 рази - до 3,7 млрд. грн., причому темп зростання кредиторської заборгованості перевищував темп зростання виручки.

Також П.ОВЧАРЕНКО зазначив, що три роки тому власні оборотні кошти компанії становили 100 млн. грн., а на сьогодні дефіцит оборотних коштів становить 300 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогодні на балансі компанії знаходиться 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона протягом кількох років оскаржувала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».