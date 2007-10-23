Кияни зможуть платити за паркування з допомогою мобільного телефона

Уже в січні 2008 року на 80% оплата паркування автотранспорту в Києві буде здійснюватись безготівково.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні заступник голови КМДА Ірєна КІЛЬЧИЦЬКА, коментуючи реалізацію проекту міської влади щодо переходу на безготівкову оплату паркування в столиці.

За її словами, передбачено і вже реалізується два механізми запровадження безготівкової оплати паркування - це квартальні абонементні талони на паркування, а також оплата за допомогою мобільного телефона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що на сьогодні виникли деякі проблеми у домовленостях з операторами мобільного зв’язку, які надаватимуть цю послугу. Зараз ще тривають переговори між міською владою та представниками компаній мобільного зв’язку. Пов’язано це з тим, що спочатку існувала домовленість про 10% коштів, які ці компанії залишатимуть собі при обслуговуванні клієнтів по оплаті за паркування, але, як повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА, вони підняли цю суму до 30%. Зараз ведуться переговори щодо того, яким чином можна цей відсоток зменшити.

«Ми зараз це погоджуємо, тому що це буде краще для того, щоб зламати ментальність. Для нас треба подолати проблему ментальності, а потім все буде інакше. Але я вважаю, що 80% сплати (за паркування – УНІАН) з січня – це буде безготівкова оплата», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.