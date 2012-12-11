Київ планує зменшити дефіцит бюджету за рахунок продажу та оренди землі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію, в якій опинилася столиця у зв’язку з ухваленням закону про державний бюджет на 2013 рік.

«Нам прийдеться переглянути питання щодо податків у Києві і, можливо, збільшити податки на оренду землі. На сьогодні одні суб’єкти сплачують податок мінімум 3% від ринкової вартості землі, інші – 1%. Тобто, над цим треба подумати і рішенням міської ради врегулювати. Хоча краще, щоб це було на рівні країни. Це той додатковий ресурс, який нам дозволить частково перекрити дефіцит, який є», - зазначив голова КМДА.

Також, за його словами, будуть розглядатись інші шляхи поповнення бюджету. Зокрема, передбачається активізувати роботу із приватизації землі через аукціони.

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«Ми наприкінці осені отримали поправки до законодавства України, яке дозволяє тепер органам місцевого самоврядування проводити земельні аукціони. І приблизно на квітень ми можемо вийти із проведенням першого аукціону і таким чином також отримати додатковий ресурс», - сказав О.Попов.

Він підкреслив, що перед містом стоїть завдання максимально мобілізувати той потенціал, який є. «Але все одно без коригування відносин між міським бюджетом і державним ми у повній мірі не вирішимо проблему реалізації наших програм», - наголосив голова КМДА.

За його словами, це перш за все стосується програм муніципальних надбавок для працівників бюджетної сфери. «В цілому вона коштує у цьому році приблизно 700 млн грн, а у зв’язку з індексацією заробітної плати це може бути більше мільярда гривень. Програма дуже важлива і ми будемо все робити, щоб вона була в наступному році повноцінно реалізована. Але для цього потрібно буде отримувати підтримку уряду», - сказав О.Попов.

Стосовно інвестиційних програм, за його даними, у держбюджеті визначено для Києва приблизно 1 млрд 300 млн грн на капітальні вкладення, на реалізацію інвестиційних програм. «Це недостатньо. Тому що в нас великі плани по реконструкції та введенню в експлуатацію дошкільних закладів, шкіл, продовжуємо будівництво метро. Знову ж таки питання будівництва житла по програмах іпотечного кредитування, доступного житла. Все це потребує набагато більших ресурсів», - зазначив О.Попов.

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Як повідомив голова КМДА, він має намір провести громадські слухання з міськими профспілками, а також консультації з депутатами Київради і Верховної Ради, щоб напрацювати спільну стратегію переговорів із урядом.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2013 рік, який минулого тижня ухвалив парламент, передбачає вилучення з міського бюджету, що створює у бюджеті Києва прихований дефіцит у понад 4 млрд грн. О.Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався основний кошторис країни, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.