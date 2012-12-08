Попов: держбюджет-2013, крім депутатів, ніхто не бачив

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, на сьогодні керівництво Києва знає лише основні показники держбюджету стосовно субвенцій місту, але досі не ознайомлено з показниками за галузями.

«Ми отримаємо на наступному тижні остаточно цифри, які будуть розписані по галузях, бо в нас ще цього проекту немає. А що стосується загальних показників, то це приблизно 5 млрд грн дефіцит. Це означає, що ми можемо, наприклад, закрити всю зарплату, але не мати можливості заплатити за комунальні послуги, надати відповідні послуги в лікарні, заплатити різницю в тарифах для транспортних перевізників. Тобто забезпечити життєдіяльність міста цим бюджетом практично, я вважаю, неможливо», - сказав О.Попов.

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О.Попов зазначив, що сьогодні у Києві дійсно склалася дуже скрутна фінансова ситуація. За його словами, у попередні роки у місті також був дефіцит бюджету, але не такого обсягу, зокрема, порівняно з першими показниками цьогорічного держбюджету, дефіцит столичного бюджету наступного року, як мінімум, зросте на 3 млрд.

«Але ми з урядом навіть напередодні прийняття бюджету завжди розуміли, що треба зробити нам, щоб підтягнути наші показники, і що нам уряд обіцяє протягом року в разі виконання чи перевиконання бюджету. І таким чином, ми щороку отримували завдяки і Президенту, який втручався в цю ситуацію, і прем’єр-міністру відповідні доходи додаткові… А в цьому році такого діалогу не було», - підкреслив голова КМДА.

Він додав, що ухвалений держбюджет-2013, крім народних депутатів, «ніхто не бачив».

Як повідомив О.Попов, наступного тижня, після того як Київ отримає всі показники держбюджету, влада столиці проаналізує їх і звернеться до уряду, а також у разі потреби - до Президента, якщо буде конфліктна ситуація з урядом.

Водночас О.Попов зазначив, що оскільки необхідний конструктивний діалог з урядом щодо бюджету, то переговори треба починати вже з новим складом урядом.

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При цьому О.Попов додав, що влада міста розпочала переговори з профспілками, які допоможуть довести ситуацію з бюджетом до широкої громадськості та розробити план спільних дій, спільну позицію для відстоювання інтересів киян.

Як повідомляв УНІАН, О.Попов заявив, що ухвалена 6 грудня редакція закону про держбюджет позбавляє столицю можливості навіть функціонувати. На переконання О.Попова, затверджений державний бюджет України 2013 року не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормальної життєдіяльності столиці, у тому числі її бюджетної сфери.