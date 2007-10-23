Фонд Ахметова виплатив перші гроші сім`ям, постраждалим від вибуху газу

Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» перерахував мільйон шістсот тисяч гривень першої допомоги на особові рахунки жителів будинку № 127 по вул. Мандриківській, м. Дніпропетровськ, які постраждали від вибуху газу 13 жовтня.

Першими грошову допомогу одержали сім`ї, в яких є загиблі, повідомили УНІАН в прес-службі Фонду «Розвиток України».

Рішення було ухвалене у четвер, 18 жовтня, на першому засіданні спеціально створеної Координаційної ради, в яку увійшли Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, директор Фонду, Юрій ВІЛКУЛ, голова Дніпропетровської обласної ради, а також мешканці зруйнованого будинку. Гроші були розподілені таким чином: по 5 тис. грн на квартиру жителям першого і другого під`їздів, по 10 тис. грн. - четвертого під`їзду, по 20 тис. грн. - третього під`їзду.

За інформацією прес-служби, в 9.00 25 жовтня в Дніпропетровську почнеться нарада Координаційної ради, на якій в першу чергу будуть розглянуті питання про розподіл 5 мільйонів гривень, призначених сім`ям загиблих.

Також на нараді будуть розглянуті питання індивідуального характеру.

Як повідомлялося, Фонд «Розвиток України» виділив 10 млн. гривень постраждалим від вибуху газу в Дніпропетровську. Для контролю над розподілом і виплатою коштів була створена Координаційна рада. Фонд закликає потерпілих звертатися по допомогу в штаб, який знаходиться в школі № 76, вул. Мандриківська (2 поверх, каб.12).