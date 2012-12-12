Генпрокурор пояснив, для чого йому більше грошей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам в Ірпені Київської області.

«Ті політики, ті критики, які дозволяють собі критикувати бюджет правоохоронців, а також прокуратури, повністю, я вважаю, не зовсім справедливі і не вникли у ситуацію», - сказав В.Пшонка.

Він зазначив, що останні роки правоохоронні органи, а також органи прокуратури на 100% не фінансувалися. За його словами, у бюджеті наступного року передбачається виділити Генеральній прокуратурі трохи більше 60% від необхідного фінансування.

В.Пшонка звернув увагу на те, що у зв’язку із введенням в дію нового Кримінального процесуального кодексу правоохоронні органи працюють у нових умовах, шо потребує додаткового фінансування. Зокрема, якщо раніше бюджети військових прокуратур та академії прокуратури були окремими, то сьогодні вони перейшли до Генпрокуратури, сказав він.