“Газель” врізалася в автобусну зупинку

Сьогодні вранці у місті Обухів Київської області на вулиці Каштановій водій автомобіля “Газель” не впорався з керуванням та скоїв наїзд на автобусну зупинку, внаслідок чого він загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце ДТП оперативно прибули бійці Київського воєнізованого аварійно-рятувального (гірничорятувального) загону МНС і Мобільного рятувального центру МНС.

Тіло загиблого за допомогою спеціального обладнання було вилучено з деформованої кабіни мікроавтобусу та передано працівникам міліції.