“Газель” врізалася в автобусну зупинку
17:52, 27 березня 2006Суспільство
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Водій не впорався з керуванням і загинув
Сьогодні вранці у місті Обухів Київської області на вулиці Каштановій водій автомобіля “Газель” не впорався з керуванням та скоїв наїзд на автобусну зупинку, внаслідок чого він загинув.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце ДТП оперативно прибули бійці Київського воєнізованого аварійно-рятувального (гірничорятувального) загону МНС і Мобільного рятувального центру МНС.
Тіло загиблого за допомогою спеціального обладнання було вилучено з деформованої кабіни мікроавтобусу та передано працівникам міліції.
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