Греко-католики подбають не тільки про в'язнів, а й про наглядачів

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації УГКЦ, про це сказав відповідальний за в’язничне капеланство в УГКЦ о. Костянтин Пантелей.

Він зазначив, що завдяки підписанню 12 грудня Предстоятелем УГКЦ Блаженнішим Святославом (Шевчуком) угоди, УГКЦ та Державна пенітенціарна служба стануть «дуже тісними партнерами».

Співпраця відбуватиметься через Відділ УГКЦ з душпастирства у пенітенціарній системі України департаменту душпастирства у силових структурах України, а ДПтС – через Відділ соціально-виховної та психологічної роботи з засудженими департаменту кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи з засудженими.

Одними з головних напрямків співпраці будуть забезпечення релігійних прав і свобод засуджених та осіб, узятих під варту; пропаганда загальнолюдських цінностей та ідеалів, високоморального, відповідального, суспільно-корисного і здорового способу життя; благодійна допомога, інформаційна й духовно-просвітницька діяльність, спрямовані на подолання відчуження, соціальної ізоляції осіб, позбавлених волі, на їхнє духовне відродження, а також на профілактику ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психоактивних речовин; сприяння засудженим, особам, узятим під варту, їхнім сім'ям у відновленні та підтриманні соціально-корисних зв'язків, допомога адміністраціям установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у підготовці засуджених до звільнення; підготовка методичних рекомендацій для проведення духовно-морального виховання, задоволення потреб засуджених та осіб, узятих під варту, у здійсненні Святих Таїнств та інших церковних обрядів.

Згідно з угодою, УГКЦ, зокрема, призначатиме осіб, які входять до Координаційної ради, та відповідальних за конкретні пункти даної угоди. Також церква визначатиме, готуватиме та вповноважуватиме покликаних до тюремного служіння священиків і мирян, надаватиме благодійну допомогу у вигляді одягу, медикаментів, продуктів харчування, засобів гігієни тощо. Крім того, надаватиме допомогу виправним закладам у наповненні книгозбірень літературою, періодичними виданнями, у придбанні аудіо- та відеоматеріалів релігійного змісту.

В УГКЦ нагадують, що дана угода є продовженням традицій духовно-просвітницької роботи, засади якої було закладено Угодою про співробітництво між Українською Греко-Католицькою Церквою та Державним департаментом України з питань виконання покарань від 2 квітня 2007 року.