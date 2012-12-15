Янукович назвав країни, пріоритетні для економіки України

Україна продовжить працювати над економізацією своєї зовнішньої політики.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович у виступі на Традиційній зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

«Українська дипломатія, українська зовнішня політика буде завжди присутня там, де присутній національний інтерес. Національний інтерес - це на сьогодні, насамперед, інтерес економічний. І тому лінія на економізацію вітчизняної зовнішньої політики буде продовжена», - підкреслив він.

В.Янукович зазначив, що Україна “успішно розбудовує всесторонню взаємодію з Російською Федерацією”. «Категорії прагматизму та конструктивного діалогу, покладені в основу українсько-російської співпраці, сприяють знаходженню шляхів вирішення найбільш актуальних питань порядку денного відносин», - сказав він.

За його словами, в поточному році також розвивалися відносини “стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки”. За його словами, “реформи в Україні, її зростаюча готовність плідно співпрацювати із великими американськими інвесторами надають відносинам нової позитивної динаміки”.

В.Янукович наголосив, що продовжують наповнюватися конкретними проектами в різних сферах взаємодії відносини України та Китаю. При цьому він додав, що продовжується робота над розробкою Програми розвитку відносин стратегічного партнерства на період 2013-2017 років.

Президент України зазначає, що важливим в українсько-турецьких відносинах є практична реалізація стратегічно значимих проектів у енергетичній, транспортній, науково-технологічній сферах.

За його словами, в 2012 році “було надано суттєвого імпульсу нашим відносинам з Туркменістаном, традиційно активною була співпраця з Азербайджаном, Казахстаном та Молдовою, спостерігалося стійке зростання обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Республікою Білорусь”.

В.Янукович також сказав, що «встановлення відносин всеохоплюючого партнерства між Україною та Індією відкриває нові перспективи для широкомасштабної взаємодії».

Також, за його словами, продовжувався курс на зміцнення українсько-японського глобального партнерства, розширюється співпраця з В’єтнамом, Республікою Корея та Сінгапуром.

“Перспективною також є розбудова відносин з Індонезією та Таїландом. Надано суттєвого поштовху поглибленню співпраці з країнами Близькосхідного регіону”, - додав глава держави.

За його словами, є значний потенціал у відносинах між Україною та Йорданією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами, насамперед в торговельно-економічній, енергетичній та інвестиційній сферах.

В.Янукович наголосив, що Україна послідовно розбудовує співпрацю з країнами Латинської Америки. “Бразилія є одним з наших ключових партнерів у регіоні, партнером, з яким ми маємо конкретні вагомі проекти і напрацювання”, - додав він. При цьому Президент зазначив, що продовжується “плідна взаємодія з Кубою”, а також “значні перспективи криються в активізації відносин з Мексикою та Аргентиною»,