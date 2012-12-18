До 40% контрабандних сигарет потрапляють у Польщу через Україну
01:43, 18 грудня 2012Суспільство
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Працівники Польської прикордонної служби затримали у місті Білосток підозрюваного у контрабанді сигарет громадянина Польщі, який мав при собі близько 200 тисяч євро.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Подляського відділу Польської прикордонної служби, крім того, у його гаражі було виявлено сигарети і тютюн вартістю ще близько 200 тисяч євро.
Чоловік мав при собі готівку в трьох валютах: долари, євро і польські злоті.
Всього з початку року працівники Подляського відділу прикордонної служби (ділянка кордону з Білоруссю) виявили контрабандних сигарет на 3,5 млн доларів.
За даними польського Мінфіну, .
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