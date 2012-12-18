До 40% контрабандних сигарет потрапляють у Польщу через Україну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Подляського відділу Польської прикордонної служби, крім того, у його гаражі було виявлено сигарети і тютюн вартістю ще близько 200 тисяч євро.

Чоловік мав при собі готівку в трьох валютах: долари, євро і польські злоті.

Всього з початку року працівники Подляського відділу прикордонної служби (ділянка кордону з Білоруссю) виявили контрабандних сигарет на 3,5 млн доларів.

За даними польського Мінфіну, .