Помер пан Гімалайський

Рудольфа Григоровича не стало 17 грудня, повідомляє сайт kino-teatr.ru.

З минулого літа він практично не вставав, після того, як впав, сильно вдарившись головою. Координація рухів у народного артиста була порушена після інфаркту та інсульту.

У 1958 році Рудольф Айзеншток (Рудин) закінчив театральне училище ім. Щепкіна і став актором театру ім. Моссовєта. У 1962-1980 рр. у Московському Театрі мініатюр. З 1972 року - головний режисер.

Знявся більше ніж у 30 фільмах. Телеглядачі полюбили його за роль пана Гімалайського в Кабачку «13 стільців».