Рятувальники витягнули зі снігових заметів майже 400 транспортних засобів
У п'яти областях рух був ускладненим через снігові замети. МНС звітує, що дороги чистять більше 20 тисяч людей.
Рятувальники Міністерства надзвичайних ситуацій минулої доби вивільнили зі снігових заметів 396 транспортних засобів.
Як повідомляє прес-служба МНС України, за добу 17 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг та пориви вітру) в окремих районах Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької та Житомирської областей, на окремих ділянках автомобільних доріг, були зафіксовані ускладнення руху транспорту через снігові перемети.
Працівниками ДАІ для запобігання утворенням заторів вжито заходів з тимчасового обмеження руху транспорту на небезпечних ділянках доріг.
Працівниками «Укравтодору», МНС, комунальних служб та військовослужбовцями проводиться постійне очищення доріг.
Всього на території України до очищення доріг і територій протягом доби залучено 21 тис. 510 осіб та 4 тис. 338 од. техніки.