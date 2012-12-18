Рятувальники витягнули зі снігових заметів майже 400 транспортних засобів

Рятувальники Міністерства надзвичайних ситуацій минулої доби вивільнили зі снігових заметів 396 транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, за добу 17 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг та пориви вітру) в окремих районах Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької та Житомирської областей, на окремих ділянках автомобільних доріг, були зафіксовані ускладнення руху транспорту через снігові перемети.

Працівниками ДАІ для запобігання утворенням заторів вжито заходів з тимчасового обмеження руху транспорту на небезпечних ділянках доріг.

Працівниками «Укравтодору», МНС, комунальних служб та військовослужбовцями проводиться постійне очищення доріг.

Всього на території України до очищення доріг і територій протягом доби залучено 21 тис. 510 осіб та 4 тис. 338 од. техніки.