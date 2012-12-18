Рятувальники витягнули зі снігових заметів майже 400 транспортних засобів

09:28, 18 грудня 2012
Суспільство
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У п'яти областях рух був ускладненим через снігові замети. МНС звітує, що дороги чистять більше 20 тисяч людей.

Сніг. Фото http://www.lviv.mns.gov.ua

Рятувальники Міністерства надзвичайних ситуацій минулої доби вивільнили зі снігових заметів 396 транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, за добу 17 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг та пориви вітру) в окремих районах Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької та Житомирської областей, на окремих ділянках автомобільних доріг, були зафіксовані ускладнення руху транспорту через снігові перемети.

Працівниками ДАІ для запобігання утворенням заторів вжито заходів з тимчасового обмеження руху транспорту на небезпечних ділянках доріг.

Працівниками «Укравтодору», МНС, комунальних служб та військовослужбовцями проводиться постійне очищення доріг.

Всього на території України до очищення доріг і територій протягом доби залучено 21 тис. 510 осіб та 4 тис. 338 од. техніки.

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