Екс-держсекретар США натякає Україні, що інвестиції самі з неба не падають

Екс-держсекретар США Колін ПАУЕЛЛ відзначає зростання економіки України і сподівається на вирішення політичних проблем найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Києві.

К.ПАУЕЛЛ зазначив, що був в Україні на інавгурації Президента Віктора ЮЩЕНКА у січні 2005 року, і в ході нинішнього візиту побачив, як зростає будівництво і на дорогах стало більше автомобілів.

«Я думаю, що це зростання буде продовжуватись, ваша політична ситуація проясниться у найближчому майбутньому, і політичне зростання наздожене економічне», - сказав він.

К.ПАУЕЛЛ наголосив, що чим активніше буде розвиватися економіка України, тим більшим буде обсяг інвестицій. При цьому він відзначив необхідність створити умови для інвесторів. «Якщо ви не будете захищати інвестиції, вони можуть піти в інші країни», - сказав К.ПАУЕЛ.

Говорячи про перспективи України, він зауважив: «Не треба сподіватися на те, заради чого ви не працюєте дуже сильно».